Guerra, Harrods ai russi: “Nessun acquisto superiore alle 300 sterlline"

Guerra, Harrods sanziona ai russi: “Stop alle vendite sopra le 300 sterline”

Mossa storica per lo store più celebre di Knightsbridge: d’ora in poi i clienti russi non potranno più acquistare prodotti Harrods ad un costo superiore alle 300 sterline. A rivelarlo è il Telegraph, secondo cui, il negozio nell’orbita del Qatar avrebbe inviato la seguente mail ai suoi clienti russi: “Le autorità britanniche hanno introdotto nuove norme nell’ambito delle sanzioni contro la Russia. Questi regolamenti mirano a proibire la fornitura di beni di lusso al di sopra di un certo prezzo a persone che si trovano attualmente o abitualmente in Russia”.

Una decisione che di per sé andrà a intaccare tutti i beni luxury. La mail prosegue così: “La nostra priorità è rispettare le normative, informare i clienti potenzialmente interessati su come ciò potrebbe limitare la loro capacità di fare acquisti da Harrods e garantire che altri consumatori non siano indebitamente interessati. Siamo felici di aver intrapreso questa azione e di supportare i clienti informandoli delle recenti normative”.

Una scelta compiuta anche per recuperare allo scivolone dello scorso marzo: il Parlamento aveva messo sotto accusa Harrods per aver venduto vodka russa sottraendosi alle sanzioni. Un cambio di marcia che porta il celebre negozio ad allinearsi alla presa di posizione assunta dalle aziende di lusso Made in England.

