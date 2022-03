Guerra Ucraina, dossier segreto Draghi sul gas. Ue divisa, nordici nel mirino

Guerra Ucraina, l'Italia va oltre il piano europeo sul gas

E se Putin chiudesse i rubinetti? Se lo chiedono tutti. In molti guardano a Washington. Come scrive il Foglio, "gli Usa sono diventati recentemente (per i tempi dell’economia dell’energia) esportatori di gas, ne producono circa 860 miliardi di metri cubi all’anno e ne esportano un centinaio. Finora l’Ue ne riceveva 35, ma l’impegno è per un aumento sostanziale, subito di altri 15 miliardi metri cubi per salire a 50, ed è bastato dirlo perché il prezzo del gas si desse una calmata. Ma, appunto, intanto tutti corrono a cercare gas dovunque sia possibile".

Secondo il Foglio, il governo Draghi mira ad andare oltre il piano comunitario Repower Eu. "Per l’anno prossimo l’Italia dovrebbe poter contare su due rigassificatori aggiuntivi, da cui arriveranno tra 10 e 12 miliardi di metri cubi. Per uno la trattativa è a un punto avanzato, per l’altro siamo vicini alla sicurezza. Ci saranno da trovare poco meno di 20 miliardi di metri cubi, per i quali sono in negoziazione con buone probabilità di successo altrettanti contratti. Questo metterebbe l’Italia nella condizione di avere una certa sicurezza grazie ai rapporti con fornitori (Algeria, Egitto e Congo in testa)".

"L’Italia potrebbe rendersi autonoma" e, dice il Foglio, "la politica europea deve scongiurare questo ripiegamento nazionale, ma lo può fare offrendo soluzioni coraggiose e impegnandosi finanziariamente, non solo a parole". Invece si divide. Draghi, per esempio, ha nel mirino i nordici. "L esempio che meglio di ogni altro spiega la resistenza della Germania e dei Paesi nordici ad accettare un tetto al prezzo del gas lo racconta Mario Draghi in pubblico: a frenare sono le loro società «che forniscono il gas norvegese». Un Paese «di cinque milioni di abitanti che in pochi mesi ha fatto profitti per 150 miliardi di dollari»".

