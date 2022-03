Ascolti tv, Quarto Grado fa il record stagionale. Crozza oltre il 5%

Ascolti tv venerdì 25 marzo, Il Cantante Mascherato conquista il 17,2% share, secondo posto per Odio l'estate

Duello in prima serata tra la prima tv del film Odio l'estate con Aldo Giovanni e Giacomo, in onda su Canale 5, che ha raccolto 2 milioni 951 mila telespettatori pari al 15.8%, e la semifinale del Cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci, che ha avuto 2 milioni 924 mila pari al 17.2%. Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.215.000 spettatori (5.3%) e N.C.I.S. Hawai’i a 898.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Giustizia privata ha raccolto 1.072.000 spettatori pari al 5.3%.

Su Rete4 da segnalare il record stagionale per Quarto grado, con 1 milione 482 mila telespettatori pari al 9.1%. Mentre su La7 Propaganda Live ha fatto registrare 803 mila con il 5.3%; su Rai3 la prima Tv del film Oscar Parasite ha avuto 743 mila con il 3.7%.

Su Tv8 Quattro Matrimoni segna 296.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Fratelli di Crozza è visto da 1.235.000 spettatori (5.7%). Su Rai4 Missione vendetta è scelto da 252.000 spettatori (1.1%). Su Iris Potere assoluto sigla 457.000 spettatori (2.2%). Su RaiPremium Studio Battaglia interessa 200.000 spettatori con lo 0.9%. Su La5 Ultima Fermata intrattiene 109.000 spettatori (0.6%).

Ascolti tv access prime time di venerdì 25 marzo

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.619.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.943.000 spettatori pari al 17%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.174.000 spettatori (5%). Su Italia1 N.C.I.S. conquista 1.461.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.158.000 spettatori con il 5.2% (presentazione a 718.000 e il 3.3%) e Un Posto al Sole da 1.605.000 spettatori con il 6.9%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.065.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 1.098.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.725.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 288.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 290.000 spettatori (1.3%).

Ascolti tv preserale di venerdì 25 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.759.000 spettatori pari al 23.5%, mentre L’Eredità è visto da 4.802.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.289.000 spettatori (16%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.494.000 spettatori (19.5%). Su Rai2 la partita Montenegro-Italia valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21 raccoglie 612.000 spettatori (3.5%).

Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 624.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.279.000 spettatori pari all’11.8%, mentre Blob segna 982.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 941.000 spettatori (4.4%). Su La7 TgLa7 Speciale dalle 17 alle 19:50 ha totalizzato 517.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 MasterChef ha conquistato 173.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 193.000 spettatori (1.1%).

Leggi anche: