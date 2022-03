Cnn Plus, debutta il primo servizio streaming di video-news "alla Netflix"

Cnn Plus, pronto al debutto il servizio streaming di Warner Media basato su video-news in tempo reale

Cnn+ è pronta al debutto. Cnn+, il servizio streaming dell’emittente di Warner Media, si è ufficialmente affacciata sul mercato il 29 marzo. Costato oltre mezzo miliardo di dollari, come rivela il Financial Times, la piattaforma andrà a costituire il primo e unico servizio in abbonamento di notizie in tempo reale basato sul video.

Parlando degli abbonamenti, le opzioni di pagamento sono di 6 dollari al mese o 60 dollari annuali, con offerte scontate al 50% per le sottoscrizioni avvenute prima del lancio, la piattaforma ha un palinsesto che propone programmi on demand, show originali senza interruzione pubblicitaria e interviste “interattive”, che andranno a coinvolgere il pubblico in diretta.

Come riporta Primaonline, l’obiettivo è creare una relazione stretta con il pubblico attento all’informazione. “Saremo l’unico servizio di news in abbonamento basato sul video”, ha dichiarato in un’intervista Andrew Morse, chief digital officer della Cnn e capo del servizio streaming. “Siamo fiduciosi. Abbiamo un’offerta davvero interessante con i giornalisti di fama mondiale della Cnn”, ha detto Alex MacCallum, Cnn worldwide Head of product and General manager di Cnn+.