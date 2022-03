Guerra Ucraina, Mosca blocca Google News: "Propone contenuti inaffidabili"

Guerra Russia-Ucraina, Mosca blocca Google News: "Propone contenuti inaffidabili"

Mosca blocca Google News. Anche la divisione notizie di Google si aggiunge alla lista di servizi bloccati in Russia. Nell’annunciare la restrizione, spiega Reuters riprendendo quanto scritto da Interfax, Roskomnadzor, autorità russa che regola le comunicazioni, ha accusato Google News di proporre contenuti inaffidabili sulla guerra in Ucraina.

“Abbiamo lavorato duramente per mantenere i servizi di informazione come News accessibili in Russia il più a lungo possibile”, ha commentato Google. Roskomnadzor ha agito su richiesta del procuratore generale. Sempre dall’ufficio del procuratore era partita la richiesta di classificare Facebook e Instagram come "organizzazioni estremiste" dopo la decisione dei due social di Meta di allentare la censura contro Mosca.