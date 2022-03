Super raffreddore, sintomi e come distinguerlo dal Covid-19

Super raffreddore, sintomi e differenze con il Covid-19: crescono i casi di una gastroenterite virale in Italia. Ecco come combatterla

La primavera è tra le stagioni più attese dagli italiani, stanchi del freddo tipico dei mesi invernali. Il sole torna a splendere, le temperature si alzano e finalmente si possono passare giornate all'aperto senza tremori. Per alcuni però la primavera è un piccola incubo, oggi aggravato dalla presenza del Covid-19. In queste settimane oltre alle classiche allergie primaverili (CLICCA QUI per scoprire come alleviarne i sintomi senza farmaci) sta circolando la nuova variante Omicron 2 ma anche una influenza intestinale che alcuni hanno ribattezzato "Super raffreddore" che arriva dall'Australia. Conosciuta anche come gastroenterite virale, sarebbe causata da Norovirus e Rotavirus.

Super raffreddore, sintomi e differenze con il Covid-19

Il Super raffreddore può essere facilmente confuso con il Covid-19 ma come ha spiegato al Messaggero il dottor Claudio Mastroianni, direttore di Malattie Infettive del Policlinico Umberto I di Roma, sebbene "la sintomatologia potrebbe essere sovrapponibile al Covid, nella stragrande maggioranza dei casi il quadro clinico è ben distinto". "Omicron colpisce le alte vie respiratorie e in qualche caso provoca disturbi intestinali, - spiega l'esperto - nell'influenza intestinale, invece, si ha febbre, diarrea e vomito, senza sintomi respiratori".

Super raffreddore, cosa prendere

I sintomi del Super raffreddore sarebbero comunque molto limitati nel tempo. Nel giro di 48 ore passano in modo spontaneo e per questo motivo è consigliabile attendere prima di fare il tampone per verificare che effettivamente non si tratti di Covid-19. Per quanto riguarda la prevenzione, valgono le stesse regole che abbiamo imparato durante la pandemia: pulizia delle superfici, igienizzazione delle mani e distanziamento sociale. Per quanto riguarda il Super raffreddore e in generale le malattie che colpiscono l'intestino, la causa può essere anche l'ingestione di molluschi, in particolae ostriche crude o poco cotte, e di frutti di bosco o fragole fresce o congelate.

Per la cura del Super raffreddore è molto importante l'idratazione, soprattutto se ad essere colpiti sono i bambini e gli anziani. "Se si ha la sensazione di vomito, è opportuno farli bere a piccole dosi", consiglia Mastroianni. E' importante sottolineare che non c'è una cura per la gastroenterite virale e che l'utilizzo di antibiotici non solo è inutile ma anche controproducente per la salute dell'organismo. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi al medico non appena si presentano i sintomi.

