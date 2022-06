Meteo, Scipione si abbatte sull’Italia: caldo rovente e punte di 40 gradi

Meteo ponte 2 giugno, caldo rovente ma anche tanta grandine in arrivo: previsioni weekend

Caldo rovente, punte di oltre 40 gradi all’ombra e grandinate improvvise: “Scipione l’africano” sta per mettere a fuoco la Penisola. E se una volta l’estate era la stagione più amata, ora forse non è più così. Tra ondate di caldo eccezionali, siccità, temporali violenti, tornado, zanzare, afa, ozono, mare bollente, grandine e chi più ne ha più ne metta, l’estate 2022 si preannuncia molto instabile.



Mattia Gussoni, meteorologo del sito di Meteo.it cerca di sdrammatizzare questa visione così negativa, ricordando che le ore di sole durante l’estate sono circa 15-16 e che dunque il bel cielo azzurro e la luce giocano un ruolo determinante per portare il buonumore; conferma però anche che il clima si è tropicalizzato!



Infatti, anche durante questo weekend dominato dall’anticiclone Scipione l’Africano, passeremo da 42°C a grandinate violente, dal caldo sahariano a chicchi di ghiaccio giganti: oramai non sappiamo più come chiamare il chicco, una volta era grande come una ciliegia, poi come noci, poi palle da baseball, a volte siamo arrivati a dimensioni gigantesche a causa del caldo che crea temporali più intensi.

Per misurare la grandezza dei singoli chicchi di grandine si usa il grelimetro e in Texas questo strumento ha registrato nel 2021 un valore massimo di 16 cm, l'equivalente di un melone. Nell’Estate del ventesimo secolo mangiavamo meloni, ora ci cadono in testa. Colpa del riscaldamento globale e quindi anche nostra…



Previsioni meteo weekend nel dettaglio

Sabato 4. Al nord: sole e caldo. Al centro: ampio soleggiamento e clima molto caldo. Al sud: sole e caldo intenso.



Domenica 5. Al nord: peggiora dal pomeriggio su Alpi, Prealpi e localmente in pianura con violenti temporali. Al centro: nubi irregolari, ma molto caldo. Al sud: sole e caldo intenso.



Lunedì 6. Al nord: residui temporali forti sul Nord-Est fino al mattino, poi soleggiato ma ancora un po’ instabile sui rilievi. Al centro: nubi irregolari, ma ancora caldo. Al sud: sole e caldo intenso oltre i 40°C.



Tendenza. da Martedì 7 fase temporalesca su tutta l’Italia con ritirata temporanea di Scipione verso il Nord Africa.

