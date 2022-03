Governo, crisi imminente. La maggioranza implode sulla delega fiscale

Governo, crisi imminente. Battaglia in Parlamento. Draghi pronto alla fiducia e poi?



Sarà battaglia. Sarà battaglia durissima in Parlamento con il rischio di crisi di governo. A meno che, come sembra molto probabile, il premier Mario Draghi non decida di mettere la fiducia sulla delega fiscale, che contiene la riforma del catasto, sia alla Camera sia al Senato. Oggi durante il question time il presidente del Consiglio ha difeso a spada tratta l'azione del governo sposando così al 100% le tesi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle.



Il leghista Claudio Borghi è stato durissimo e su Twitter ha scritto: "Si Presidente, sbaglia eccome. Ha fatto un comizio pro catasto totalmente fuori dai tempi consentiti e totalmente irrispettoso della divisione profonda che su questo tema vi è in Parlamento. Il catasto verrà tolto dalla delega. Non sempre ci sarà un Colucci decisivo. Diciamo che se l'intento di Draghi era quello di rassicurare il Parlamento sul catasto non mi pare sia stato un gran successo. Vedremo di farglielo capire in altri modi".



Farglielo capire in altri modo vuol dire che la Lega è pronta, come è già accaduto in commissione con l'esecutivo che si è salvato solo per un voto, a presentare anche in Aula una raffica di emendamente per togliere la contestata riforma del catasto dalla riforma fiscale. E soprattutto in Senato, dove il Centrodestra è quasi maggioranza (e quasi tutta Forza Italia, oltre a FdI, è sulle posizioni del Carroccio), la clamorosa bocciatura per il governo è dietro l'angolo. Per questo è molto probabile che Draghi reagisca mettendo la fiducia (anche perché ha sottolineato che le riforme devono andare avanti nonostante la guerra in Ucraina) e a quel punto molti leghisti potrebbero non votarla o addirittura votare contro, creando una frattura nella maggioranza. Comunque vada a finire, sul catasto la crisi di governo è vicina e probabile.

