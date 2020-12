Covid: ci saranno sempre nuove varianti, perché serve a mantenere il regime

Poiché il virus è funzionale a una nuova razionalità politica e a un nuovo modello di società, è chiaro che non sparirà. E che anzi sempre nuove sue varianti faranno la loro epifania. Come è appena accaduto in Inghilterra. Quel che può cambiare invece è la vostra docile, mansueta e ormai anche decisamente stolta disponibilità ad accettare tutte le menzogne che seguiteranno a raccontarvi, tutte le demenziali norme liberticide che continueranno a imporvi e l'infame modello di società del distanziamento sociale e dei colossi ecommerce che potenzieranno. La stupidità di chi è disposto a languire anche per anni in lockdown per paura di morire non è solo questa, che già basterebbe. È anche quella, ancor più grave, per cui vuole imporre anche a voi il medesimo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).