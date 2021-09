Green Pass, la violenza della discriminazione a norma di legge

La violenza del potere sta anche nel far credere, grazie ai suoi chierici al guinzaglio televisivi e giornalistici, che la violenza sia di chi alla discriminazione reagisce anziché piegarsi e non di chi la istituisce con tanto di infame tessera verde dell'apartheid terapeutica. Se davvero, come è giusto, bisogna opporsi a ogni violenza, allora bisogna anzitutto opporsi alla violenza che genera violenza, dunque in questo caso alla violenza della discriminazione a norma di legge legata alla infame tessera verde: quella che vi requisisce i diritti fondamentali e ve li restituisce se e solo se vi piegate alla abominevole pratica del ricatto legato appunto alla infame tessera verde del partito del grande reset.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).