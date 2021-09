Greta Thunberg a Milano, la protesta ideale che piace al potere

A Milano parla Greta Thunberg. Ovazione dei potenti nazionali e internazionali. Sono le proteste ideali, quelle che piacciono al potere, quelle che non scalfiscono gli asimmetrici rapporti di forza: tutti sono responsabili, e quindi nessuno lo è; basta dare una ritinteggiata verde al capitalismo, mica bisogna cambiare modello di sviluppo; ancora, anziché lottare per il lavoro e contro lo sfruttamento, si propone - come nel finale di "Candide" - di limitarsi al più modesto obiettivo del fare giardinaggio.

Con Greta la scandinava finalmente una voce scientifica e matura, preparata e con tutti i titoli di studio in regola, che conosce a fondo la materia. E che arringa folle che protestano contro il cambiamento climatico, con il volto coperto da cenci monouso che, oltre a gonfiare le tasche dei colossi che li producono, contribuiscono a inquinare quell'ambiente che, a parole, vorrebbero difendere. Et voilà, i padroni ringraziano, quasi increduli di registrare un così alto grado di subalternità.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).