Draghi, arriva l'"Accordo di ferragosto"

Nei palazzi del potere capitolino è già stato ribattezzato l'“Accordo di Ferragosto”. Anas, Cassa Depositi Prestiti-Cdp Demanio e Investimenti Immobiliari Invimit sono le 4 realtà principali cui fanno capo l’immobiliare e le infrastrutture italiane.

Si sta parlando della sicurezza e della valorizzazione del patrimonio immobiliare nazionale, degli impianti e delle infrastrutture e con i fondi del PNRR tutto ciò potrebbe essere reso ancora più possibile.

Per queste ragioni sull'asse Mef-Palazzo Chigi starebbero pensando a manager completamente nuovi, in sintonia con la "nouvelle vouge" draghista.

Per Anas sembrava fatta per Ugo De Carolis (ex gruppo Atlantia - Benetton) ma dopo la "sollevazione" dei partiti ora è tutto da rifare. In pista adesso ci sono Massimiliano Bianco e Ugo Di Bernardo. Possibili novità in casa Cdp per Dario Scannapieco: potrebbero esserci presto grandi cambiamenti ai vertici di Cdp SGR. Ma si parla di cambiamenti in arrivo anche per Invimit, a cominciare dalla presidenza. Per il posto di Nuccio Trifone Altieri si fanno i nomi di Emanuele Boni e, come soluzione istituzionale, Paolo Crisafi, tra i fondatori della rappresentanza immobiliare in Italia, e attuale presidente di Re Mind Filiera Immobiliare. Per la guida operativa della società oltre alla riconferma dell'attuale Ad Della Posta circolano anche i nomi di Giorgio Pieralli, attuale Responsabile investimenti Illiquidi di Zurich Italia e di Sacha Camerino, responsabile centro sud Italia di Generali Real Estate.