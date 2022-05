Compleanni oggi: i compleanni VIP del 10 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 10 maggio 2022

Oggi 10 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Adriano Giannini

Nato a Roma il 10 maggio 1971, oggi compie 51 anni

Adriano Giannini è un attore e doppiatore italiano figlio di Giancarlo Giannini. Ha esordito sul grande schermo in Alla rivoluzione sulla due cavalli e nel 2003 ha interpretato lo stesso ruolo dal padre nel remake di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Dal 2019 è sposato con Gaia Trussardi, figlia di Nicola Trussardi.

Bono Vox

Nato a Dublino il 10 maggio 1960, oggi compie 62 anni

Bono Vox, pseudonimo di Paul David Hewson, è un cantautore, musicista e attivista irlandese e frontman del gruppo U2. Nel 2006 è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame.

Linda Evangelista

Nata a St. Catharines il 10 maggio 1965, oggi compie 57 anni

Linda Evangelista è una supermodella canadese di origine italiana. Ha sfilato per grandi firme come Chanel, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, YSL e Dior. Con Christy Turlington e Naomi Campbell formava The Trinity.

Maurizio Belpietro

Nato a Castenedolo il 10 maggio 1958, oggi compie 64 anni

Maurizio Belpietro è un giornalista, opinionista, saggista, conduttore televisivo ed editore. Oggi è direttore del quotidiano La Verità e del settimanale Panorama.

Miuccia Prada

Nata a Milano il 10 maggio 1948, oggi compie 74 anni

Miuccia Prada è una stilista e imprenditrice italiana, nipote di Mario Prada. E' a capo dell'omonima casa di moda dal 1978 e l'ha portata sul mercato internazionale. Secondo la rivista Forbes è la decima donna più ricca d'Italia nel 2021.

