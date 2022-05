Compleanni oggi: i compleanni VIP del 7 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 7 maggio 2022

Oggi 7 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Justine Mattera

Nata a New York il 7 maggio 1971, oggi compie 51 anni

Justine Mattera è una showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante americana ma naturalizzata italiana. E' stata sposata con Paolo Limiti, che ne ha avviato la carriera sul piccolo schermoc ome valletta in Ci vediamo in TV per la sua somiglianza con Marilyn Monroe. Nel 2021 viene pubblicata la sua autobiografia Just Me. Quante Vite Ci Stanno In 50 Anni?

Eleonora Berlusconi

Nata a Arlesheim il 7 maggio 1986, oggi compie 36 anni

Eleonora Berlusconi è figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. E' consigliere delegato della Holding Quattordicesima e dirige la Fondazione Milan Onlus.

Elsa Fornero

Nata a San Carlo Canavese il 7 maggio 1948, oggi compie 74 anni

Elsa Fornero è un'economica, accademica ed ex politica. Ha ricoperto la carica di ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità nel governo Monti. Attualmente è docente universitaria presso il dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino.

Chiara Ferragni

Nata a Cremona il 7 maggio 1987, oggi compie 35 anni

Chiara Ferragni è una impreditrice, influencer e designer. Diventata celebre online con il bloged in poco tempo ha raggiunto il massimo della popolarità su Instagram. Testimonial e modella per i grandi marchi di moda ha poi lanciato la propria linea. Nel 2018 si è sposata con il rapper Fedez con cui ha avuto due figli. La coppia è conosciuta come Ferragnez.

Barbara D'Urso

Nata a Napoli il 7 maggio 1957, oggi compie 65 anni

Barbara D'Urso, pseudonimo di Maria Carmela D'Urso, è una conduttrice televisiva e attrice. Ha debuttato in TV negli Anni 70 e dal 2003 lavora in esclusiva per Canale 5, per cui ha condotto programmi molto popolari come Mattino 5, Domenica Live e diverse edizioni del reality Grande Fratello. Quest'anno ha presentato l'ultima edizione de La Pupa e il Secchione.

