Ultime notizie di gossip 4 maggio 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 4 maggio 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 4 maggio 2023 troviamo le curve bollenti di Marika Fruscio, Elodie e Corinna Dentoni oltre alle polemiche sul coming out dell'ex suora Cristina Scuccia in diretta TV. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 4 maggio 2023:

Elodie condivide momenti di intimità con Iannone in slip bianco ma senza reggiseno...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DI ELODIE

Marika Fruscio festeggia lo scudetto del Napoli mettendo in mostra le forme...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI MARIKA FRUSCIO

Di Maio è stato paparazzato a Napoli con la sua nuova compagna Alessia...GUARDA LE FOTO DELLA NUOVA COPPIA

Grandi novità a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci vorrebbe portare Barbara d'Urso in giuria...LEGGI LE ULTIME NOTIZIE SU BALLANDO CON LE STELLE

Polemiche per il coming out dell'ex suor Cristina. Luxuria è finito nel mirino del web...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU CRISTINA SCUCCIA

Corinna Dentoni, 'l'ex tennista scalda Miami con scatti in topless...GUARDA LE FOTO DA URLO DI CORINNA DENTONI

Totti sfratta Ilary Blasi dal centro sportivo della Longarina...LEGGI LE ULTIME SULLA ROTTURA TOTTI-BLASI

Vittorio Feltri si confessa: "Ho cuccato dappertutto"...LEGGI LA CONFESSIONE DI FELTRI