Bollette, A2a congela tariffe riscaldamento: prezzi bloccati anche con rincari

Bollette e rincari, A2a blocca i prezzi del teleriscaldamento alle tariffe di gennaio fino al 30 settembre. La mossa anti rincari

A2A ha deciso che non alzerà le tariffe del teleriscaldamento fino al 30 settembre di quest'anno, a prescindere dai possibili rincari previsti nelle prossime settimane e mesi. Una decisione molto importante che finirà per non far gravare sulle tasche dei consumatori l'incremento dovuto alla situazione geopolitica attuale molto instabile.

Codacons: "Una decisione importante e fondamentale di rispetto e tutela del consumatore, che chiediamo venga presa ad esempio anche da tutte le altre società sul mercato dell'energia e del gas in Lombardia ed in Italia - afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli - già nelle prossime settimane, infatti, è fondato il rischio che vi siano ulteriori rincari delle bollette, tutto a spese della popolazione costretta a muoversi in quella che è una vera e propria giungla, tra bollette di conguaglio, importi elevatissimi, costi della materia prima fuori controllo e sempre più diffuse pratiche commerciali scorrette.

Per questo motivo il servizio di consulenza ed assistenza legale di Codacons è sempre attivo, sia in formato fisico sia in formato telefonico ed a distanza per permetterci di aiutare un sempre maggior numero di persone sul territorio italiano.

