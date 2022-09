FCA Bank e Mazda firmano nuova partnership: nasce Mazda Finance

Gli scatti d'Affari

FCA Bank, accordo con Mazda per la fornitura di servizi finanziari in Belgio e Lussemburgo

FCA Bank continua e rafforza il suo percorso di crescita in Europa. La Banca, leader nei servizi di mobilità con un’esperienza quasi centenaria nel settore del finanziamento auto, ha firmato una partnership con Mazda Motor Belux per la fornitura di servizi finanziari in Belgio e Lussemburgo. Nasce dunque Mazda Finance, che sarà attiva dal 1 ottobre 2022. In base all’accordo, siglato dalla branch locale FCA Bank Belgium, la Banca fornirà ai clienti finali di Mazda un’ampia gamma di soluzioni finanziarie, innovative e flessibili, pensate per rendere più accessibili i modelli dell’iconica Casa giapponese.

“Siamo orgogliosi di dare il via a questa collaborazione con Mazda in Belgio e Lussemburgo” ha commentato Marcella Merli, CEO della branch FCA Bank Belgium. “Con il nostro vasto know-how nei servizi finanziari e di mobilità per il settore automobilistico, sviluppato in anni di esperienza in entrambi i Paesi, daremo un grande contributo alla crescita e al successo di questo marchio”.

“Grazie a questo accordo, FCA Bank amplia il numero dei propri partner in Europa, includendo una prestigiosa azienda di successo e in forte espansione come Mazda: un nuovo passo in avanti, sulla strada che ci sta portando ad affermarci come un punto di riferimento nel settore del finanziamento automotive e della mobilità” ha aggiunto Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank.