Worldline, certificata per la prima volta Top Employer in Italia

Worldline riceve lo status di Top Employer in Europa e Asia per il 2023: per la prima volta è Top Employer in Italia

Worldline, leader globale nei servizi di pagamento, ha ricevuto lo status di Top Employer in Europa e Asia per il 2023. Per la prima volta, Worldline è stata inoltre certificata Top Employer in Italia. L'azienda ha partecipato all’audit organizzato dal Top Employer Institute per valutare le migliori pratiche in materia di promozione e investimento nel management e nelle risorse umane. Un riconoscimento di particolare rilevanza per quanto riguarda la capacità di innovazione e resilienza del Gruppo, arrivato al termine di un periodo altrettanto particolare come i due anni trascorsi.

Il programma Top Employers certifica le organizzazioni in base alla partecipazione e ai risultati della loro HR Best Practices Survey, tenendo conto di 20 criteri, tra cui strategia aziendale, leadership, organizzazione, ambiente di lavoro, digitalizzazione, employer branding, capacità di attrarre i talenti, incentive e riconoscimenti, sostenibilità, diversity e inclusività.

Questa certificazione testimonia l’elevata qualità dell’ambiente di lavoro di Worldline in Italia e la sua capacità di attrarre risorse qualificate. Innovazione, eccellenza e responsabilità guidano le attività quotidiane dell’azienda che è impegnata a far sì che questi valori vengano applicati concretamente. La cooperazione tra le persone è un ulteriore elemento caratterizzante. Un asset molto importante che Worldline può mettere in gioco è anche l’internazionalità, per questo all’interno del Gruppo lo sviluppo di carriere globali è aperto a tutti: ci sono manager italiani che attualmente svolgono ruoli importanti in altri Paesi e colleghi stranieri che hanno intrapreso il percorso opposto.

Questo riconoscimento fa seguito alla nuova Employee Value Proposition (EVP) di Worldline, costruita in stretta collaborazione tra diversi dipartimenti e dipendenti. La nuova EVP è stata definita in risposta ai feedback dei dipendenti, dell'azienda e del mercato, tenendo conto dello scopo e delle ambizioni di Worldline come azienda al centro dell'industria globale delle tecnologie di pagamento. L'obiettivo è quello di attrarre ulteriormente i candidati sensibilizzandoli sul percorso di lavoro che possono aspettarsi e definendo meglio gli obiettivi dei candidati stessi.

Oltre all’Italia, Worldline è certificata Top Employer anche in Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania, India, Malesia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera.