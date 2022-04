Catalogna, anche Puigdemont spiato da Pegasus come Boris Johnson

Catalogna, anche Puigdemont spiato da Pegasus

Secondo il rapporto di The Citizen Lab, i leader indipendentisti catalani sarebbero stati spiati con il software Pegasus. Lo spionaggio "viola diversi articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". Lo afferma in una nota Gonzalo Boye, avvocato dell'ex presidente catalano, Carles Puigdemont. Dopo Boris Johnson, il software realizzato dall’azienda israeliana NSO avrebbe preso di mira anche il politico catalano. Ed è subito “Catalangate”.

Il rapporto di The Citizen Lab non imputa lo spionaggio ad alcun governo specifico. Ma dice che "prove circostanziali sostanziali suggeriscono un legame con il governo spagnolo". Barcellona sottolinea che NSO Group vende il software Pegasus solo a "clienti governativi, stati sovrani e servizi di intelligence di quegli stati", come hanno certificato in sede giudiziaria negli Stati Uniti.

"Il governo spagnolo dovrà quindi chiarire il suo possibile coinvolgimento e, in ogni caso, dovrebbe essere il primo interessato ad essere coinvolto nelle indagini sullo spionaggio di massa subito da cittadini e rappresentanti pubblici nel territorio del suo Stato", si legge ancora nella nota del governo catalano, "bisogna sottolineare che la maggior parte dei casi di spionaggio con l’impiego di Pegasus ha avuto luogo durante il mandato di Pedro Sánchez come presidente del governo spagnolo".

Leggi anche: