Francia, Mélenchon: "La monarchia di Macron sopravvive". E punta a Legislative

Francia, Mèlenchon: "A giugno votatemi come vostro Primo ministro"

"Signore e Signori, per questo secondo turno la Sig.ra Le Pen e il Sig. Macron hanno rappresentato poco più di un terzo degli elettori registrati. Le urne hanno deciso. Madame Le Pen è stata battuta. La Francia ha chiaramente rifiutato di affidargli il suo futuro e questa è un'ottima notizia per l'unità del nostro popolo. Ora il signor Macron è il più mal eletto dei presidenti della quinta repubblica".

"Questa monarchia presidenziale", continua, "sopravvive per impostazione predefinita e sotto il vincolo di una scelta parziale. Galleggia in un oceano di astensione da schede bianche e non valide", così Mélenchon, leader de La France Insoumise, commenta le presidenziali francesi.

