Guerra, braccio di ferro Russia – Nato: la nave del Cremlino è in Puglia

Guerra, ennesimo affronto alla Nato: sbuca una nave russa sulle coste pugliesi

L’incrociatore russo Varyag approda nelle coste pugliesi. Una mossa che, secondo gli analisti, potrebbe essere interpretata come un vero e proprio affronto alla Nato. La curiosa deviazione dipenderebbe dalla presenza nei paraggi della nave Usa Truman. Non si tratterebbe della prima mossa sfidante del Cremlino: 60 giorni fa ha schierato una flotta nel Mar Baltico per un’esercitazione.

Il Baltico è un'altra zona calda: nell’area non ci sono solo i russi ma anche la Nato con le sue manovre annuali, le cosiddette Baltops 22, a cui partecipano anche Svezia e Finlandia fino al 17 giugno. I partecipanti stanno testando la loro capacità di difesa collettiva nella regione baltica.

