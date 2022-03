Guerra Ucraina, Usa-Cina? Stop dazi, Sinopec via da Mosca che attacca Biden Jr

Guerra Ucraina, la cinese Sinopec mette in pausa progetti in Russia

Il gruppo statale cinese Sinopec ha sospeso i colloqui per un importante investimento petrolchimico e un'impresa di commercializzazione del gas in Russia: lo riferiscono fonti in esclusiva alla Reuters. La mossa del più grande raffinatore di petrolio dell'Asia per frenare un investimento potenzialmente da mezzo miliardo di dollari in un impianto chimico di gas e un'impresa di commercializzazione del gas russo evidenzia i rischi, anche per il più importante partner diplomatico della Russia, di pesanti sanzioni guidate dall'Occidente.

Ma ci sono anche altri segnali sull'asse Cina-Usa. Come scrive il Manifesto, "minimi segnali anticipati dalla decisione americana di eliminare i dazi su 352 prodotti cinesi (da un elenco totale di 549), stabiliti in precedenza dall’amministrazione Trump: «La decisione – afferma la nota ufficiale di Washington – è stata presa dopo un’attenta considerazione dei commenti pubblici e in consultazione con altre agenzie Usa»". Non solo. "Poco dopo Jake Sullivan ha spiegato ai cronisti che «Resta vero quel che vi ho detto due giorni fa, non abbiamo visto la Cina muoversi in avanti per fornire equipaggiamenti militari alla Russia, ma è qualcosa che continuiamo a monitorare»".

Nel frattempo, la Russia mette nel mirino il figlio di Joe Biden. Scrive il Fatto Quotidiano: "Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov dice che Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, sarebbe "coinvolto nella gestione di laboratori per lo sviluppo di armi biologiche in Ucraina" –la - boratori la cui esistenza la Casa Bianca ha già smentito –. Il portavoce aggiunge: “Chiederemo spiegazioni sul suo possibile coinvolgimento. E la Cina ha già chiesto chiarimenti”. Il nome di Hunter Biden figura nella lista dei cittadini americani colpiti dalle contro-sanzioni russe. Ma Peskov non si ferma al figlio e sostiene che il padre, con le sue accuse, vuole “distogliere l’atte nzione” dal programma chimico e biologico che gli Usa starebbero realizzando in Ucraina".

