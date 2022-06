Ucraina: Bennett a Draghi: "Aiuteremo Italia ed Europa con nostro gas"

Ucraina: Bennett, "Aiuteremo Italia ed Europa con nostro gas"

E' stato quello energetico il tema "principale" dei colloqui tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il premier israeliano, Naftali Bennett. Lo ha riferito lo stesso Bennett, nella conferenza stampa congiunta al termine dell'incontro a Gerusalemme. "Israele potra' aiutare l'Europa e i Paesi come l'Italia, producendo gas naturale nelle sue acque e questa e' un'ottima notizia", ha detto Bennett, aggiungendo che "e' necessaria una collaborazione affinche' il nostro gas natural possa servire anche l'Europa".

Israele: Bennett parla in italiano e ringrazia Draghi per "consigli politici saggi"

Il premier israeliano, Naftali Bennett, ha ringraziato il presidente del Consiglio Mario Draghi per i "consigli politici" datigli nel loro colloquio di oggi a Gerusalemme. Grazie per i "consigli politici saggi dati dalla tua esperienza, insieme siamo piu' forti", ha dichiarato Bennett in conferenza stampa.

Draghi a Bennett, Israele paese amico. Rafforzare cooperazione

"Israele rappresenta per l'Italia un Paese amico, un partner fondamentale". Cosi' il premier Mario Draghi al termine dell'incontro con il primo ministro isrealiano Bennett. "I nostri rapporti sono stretti e si sono rafforzati ulteriormente negli ultimi anni - in ambito sanitario, economico, commerciale. Dall'inizio della pandemia, c'e' stato un continuo scambio di informazioni tra i nostri Governi, per migliorare le nostre strategie di vaccinazione e di contenimento dei contagi - ha affermato il presidente del Consiglio -. Vogliamo che questa collaborazione in campo medico e scientifico prosegua e si estenda anche a molti altri campi". "Nonostante il Covid-19, gli scambi commerciali sono aumentati nel 2021, e questa tendenza sembra confermata anche quest'anno. Vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione, soprattutto nei settori piu' innovativi, come la robotica, la mobilita' sostenibile, l'aerospazio e la tecnologia applicata all'agricoltura", ha aggiunto Draghi

Italia-Israele: Draghi a Bennett, impegnati contro antisemitismo

"L'Italia e' impegnata nella lotta contro l'antisemitismo". Lo ha ribadito il premier Mario Draghi nel punto stampa con il primo ministro israeliano Bennett.

Ucraina: Draghi a Bennett,ringrazio Israele sforzo mediazione

"Voglio ringraziare il Governo israeliano per il suo sforzo di mediazione in questa crisi. Il Governo italiano continua a lavorare perche' si giunga quanto prima a un cessate il fuoco e a negoziati di pace - nei termini che l'Ucraina riterra' accettabili". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel punto stampa con il primo ministro israeliano Bennett.

Bennett: "Rapporti tra popolo ebraico e romano iniziato a Gerusalemme, ma oggi sono migliori"

"A Gerusalemme è iniziato il rapporto tra il popolo ebraico e quello di Roma, ma oggi possiamo dire che i rapporti sono migliori", le parole del Primo Ministro israeliano Bennett nel corso delle dichiarazioni alla stampa con Draghi. / Palazzo Chigi

