Quotidiani, La Verità giù per la prima volta: compleanno amaro per Belpietro

Quotidiani, cala per la prima volta La Verità di Belpietro: a marzo flop generale della carta stampata

Compleanno amaro per Belpietro. Proprio nel giorno dei sui 64 anni calano, per la prima volta, le vendite della Verità. Infatti, le copie vendute passano da 39.823 a 38.149. 1.674 in meno rappresentano un calo lieve, certo, ma non farà parte dei regali che scarterà questa sera il direttore. Ma il giornale del quale Belpietro è anche editore, non è l'unico quotidiano ad aver perso copie rispetto al mese scorso. Infatti, a marzo, secondo i dati Ads sulla diffusione, è un po' tutto il comparto dei quotidiani ad aver "floppato".

Ma entriamo nel dettaglio. Il Corriere della Sera, che nella scorsa rilevazione aveva totalizzato ben 270.404 copie, torna a casa questa volta con "solo" 268.691. Perse, dunque, 1.713 copie: un risultato non drammatico, certo, ma pur sempre negativo per il colosso editoriale del gruppo Rcs. La Stampa, da parte sua, cede 4.474 copie. Repubblica, invece, a marzo "va sotto" di 6.553 copie. Anche in questo caso, caduta non drammatica per il gigante del gruppo Gedi, ma sicuramente non promettente.

Ora è il turno del Sole 24 Ore. Ebbene, il quotidiano diretto da Fabio Tamburini è l'unico a non cedere neanche una copia. Anzi, ne guadagna ben 2.061. Si torna in negativo. Libero non guadagna copie e questo mese ne lascia sul campo 555. Il Giornale, da parte sua, non fa sorridere Berlusconi e perde 793 copie. Infine, il quotidiano di Marco Travaglio, il Fatto Quotidiano, che cede "solo" 200 copie.

