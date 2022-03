Sostenibilità, Gea: debutta l'agenzia stampa dedicata al mondo green

Green, al via Green Economy Agency: agenzia di stampa dedicata alla sostenibilità e all'economia circolare

Debutta l'agenzia di stampa interamente dedicata al mondo della sostenibilità. Il 4 aprile debutta GEA (Green Economy Agency), agenzia di stampa nazionale sulla transizione ecologica, la sostenibilità, il mondo green e il Pnrr, edita dal Gruppo Hub. Alla guida di GEA c’è Vittorio Oreggia, ex direttore di Tuttosport e dell’agenzia LaPresse, che può contare su una redazione di 39 giornalisti distribuiti tra le sedi italiane di Roma, Milano, Torino, Verona e quella estera di Bruxelles. A rivelarlo è Primaonline.it.

Diffuso attraverso gli aggregatori Data Stampa, Telpress e Volocom, il flusso di GEA potrà contare sulla partnership internazionale con l’agenzia Afp (Agence France Presse) e della collaborazione con università e centri studi. GEA ha anche una declinazione digitale e multicanale, facile da utilizzare attraverso il sito web, i social e una newsletter quotidiana destinata a istituzioni, media, aziende e ai lettori del portale.

“Racconteremo transizione ecologica, sostenibilità e green deal anche attraverso forme di comunicazione non convenzionali per un’agenzia di stampa. L’apporto di Università e dei ricercatori scientifici garantirà profondità di analisi, le infografiche semplificheranno dati complessi, una forte presenza a Bruxelles ci offrirà la prospettiva comunitaria, la collaborazione con Afp ci consentirà di allargare i nostri orizzonti internazionali. La redazione di GEA è pronta per cominciare questa sfida”, ha raccontato il direttore Vittorio Oreggia.