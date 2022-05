Draghi a Biden: "Perchè Putin non lo chiami tu? Ci serve un patto sul grano"

Guerra Russia Ucraina, Draghi chiede a Biden "accordo alimentare"

La guerra in Ucraina continua senza sosta ormai da quasi 80 giorni. Putin ha ribadito di non avere nessuna intenzione di fermarsi e questo la Nato l'ha capito. L'incontro a Washington di ieri tra Draghi e Biden è servito a ribadire il patto di ferro tra Europa e Usa contro la Russia. Ma il premier italiano - si legge sul Corriere della Sera - si sarebbe spinto anche oltre. "Dobbiamo cercare di utilizzare ogni canale per la pace, per il cessate il fuoco e per l’avvio di negoziati credibili". Un invito che Draghi avrebbe abbinato a una richiesta diretta a Biden: "Rifletti sulla possibilità di chiamare tu stesso Putin al telefono", anche perché "dobbiamo chiedere alla Russia di sbloccare il grano bloccato nei porti ucraini". E Biden avrebbe detto: "Ci penso".

Le parole del premier - prosegue il Corriere - sono quelle di chi si cala nel ruolo del possibile mediatore, che chiede alla potenza americana, al «grande amico dell’Europa», di non usare solo i muscoli, di avere maggiormente a cuore la necessità di un percorso negoziale. È anche un ruolo di rappresentanza, la sintesi delle posizioni di molti Stati nell’Unione europea, dalla Germania alla Francia, tutti coloro che ritengono prioritario un cessate il fuoco, una road map per la pace, piuttosto che un cambio di regime a Mosca.

