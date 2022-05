Draghi negli Usa: "Sforzo pace deve farlo anche Biden". VIDEO

Draghi: "Usa per tetto prezzo gas, lavorano a tetto petrolio"



"Tutte le parti devono fare uno sforzo per arrivare sedersi intorno ad un tavolo, anche gli Usa". E' la frase principale pronunciata dal premier Mario Draghi in conferenza stampa a Washington dopo l'incontro con il presidente statunitense Joe Biden.

Ucraina: Draghi, cercare pace, non affermazioni di parte - "All' inizio della guerra in parlamento si diceva in l'Italia che dovevamo avere un ruolo, io risposi che non bisogna cercare un ruolo, bisogna cercare la pace, chiunque siano le persone coinvolte l'importante e' che cerchino la pace, non di affermazioni di parte. Non bisogna cercare di vincere, la vittoria poi non e' definita: per l'Ucraina significa respingere l'invasione ma per gli altri?": lo ha detto il premier Mario Draghi.



Draghi, avanti su proposte energia ma in Ue non c'e' accordo - Nel mercato dell'energia "le distorsioni sono molto forti in Ue, ora i provvedimenti se si riusciranno a prendere sono in corso di programmazione" ma "in Ue dobbiamo essere d'accordo e come sapete i pareri non sono unanimi ma su questo noi continueremo ad andare avanti". Cosi' il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Washington dopo l'incontro con Joe Biden.



Draghi, inflazione? situazione Usa e Ue diversa - "Le banche centrali devono aumentare i tassi ma se li aumentano troppo fanno cadere il paese in recessione ma di questa difficolta' Lagarde e' pienamente consapevole. La situazione e' molto diversa tra Usa e Ue, in Usa il mercato del lavoro e' a pieno impiego, in Europa no, quindi il passo di normalizzazione della politica monetaria sara' necessariamente diverso. Noi come governo possiamo cercare di attenuare la perdita di potere d'acquisto sulle categorie piu' deboli": cosi' il premier Mario Draghi ad una domanda sulla lotta all'inflazione .



Draghi,accelerare rinnovabili,non esiteremo con nuove misure - Servono investimenti "molto piu' forti" sulle rinnovabili per mantenere gli obiettivi di transizione nonostante la crisi energetica, e "il governo italiano ha preso numerosi provvedimenti di semplificazione e non avremo esitazione a prenderne altri se non vediamo un aumento degli investimenti nelle rinnovabili che significa anche effettive installazioni". Cosi' il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Washington dopo l'incontro con il presidente Usa Joe Biden.



Draghi,sblocco porti ucraini puo' esser primo esempio dialogo - "Con Joe Biden abbiamo parlato della crisi alimentare provocata dal blocco di grani vari dall'Ucraina perche' i porti sono bloccati. Lavrov ha detto che sono bloccati perche' i porti sono minati. Questo puo' essere un primo esempio di dialogo che si costruisce tra le due parti per salvare decine di milioni di persone": lo ha detto il premier Mario Draghi in una conferenza stampa all'ambasciata italiana a Washington dopo l'incontro ieri con Joe Biden alla Casa Bianca.

Draghi, Usa per tetto prezzo gas, lavorano a tetto petrolio - "Ho anche ricordato a Biden il tema della possibilita' di mettere un tetto al prezzo del gas, ipotesi accolta con favore, anche se l'amministrazione Usa sta riflettendo piu' su un tetto al prezzo petrolio che su gas, si e' deciso che ne riparleremo presto insieme". Cosi' il premier Mario Draghi a Washington in conferenza stampa dopo l'incontro con il presidente Usa Joe Biden

Ucraina: Draghi, Russia non e' piu' Golia, non e' invincibile - "La guerra ha cambiato fisionomia, inizialmente era una guerra in cui si pensava ci fosse un Golia e un Davide, essenzialmente di difesa disperata che sembrava anche non riuscire, oggi il panorama si e' completamente capovolto, certamente non c'e' piu' un Golia, certamente quella che sembrava una potenza invincibile sul campo e con armi convenzionale si e' dimostrata non invincibile". Cosi' il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo l'incontro con Biden alla Casa Bianca.

Draghi, cominciare a chiedersi come costruire pace - "Abbiamo concordato che occorre continuare a sostenere l'Ucraina e a fare pressione su Mosca ma anche cominciare a chiedersi come si costruisce la pace. Il percorso negoziale e' molto difficile ma il primo punto punto e' come costruire questo percorso negoziale, deve essere una pace che che vuole l'Ucraina, non una pace imposta". Lo ha detto il premier Mario Draghi in una conferenza stampa all'ambasciata italiana a Washington dopo l'incontro ieri con Joe Biden alla Casa Bianca.

Draghi, Biden riconosce Italia alleato forte e affidabile - "L'incontro e' andato molto bene, Biden ha ringraziato l'Italia come partner forte, alleato affidabile, interlocutore, credibile e io l'ho ringraziato per il ruolo di leadership in questa crisi e la grande collaborazione che c'e' stata con tutti gli alleati". Cosi' il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Washington dopo la visita alla Casa Bianca.

