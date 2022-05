Guerra Ucraina, Salvini a Mosca? Gelo Draghi e Colle: "Complica il dialogo"

Salvini a Mosca, gelo di Chigi e Colle. Neanche i ministri informati

Polemiche e gelo per la missione a Mosca di Matteo Salvini. Il segretario leghista appare determinato ad andare in Russia, la trasferta è in fase ancora di organizzazione ma la partenza potrebbe essere già domenica. D'altronde sono settimane che l'ex ministro dell'Interno si dice "pronto ad andare a Mosca o Istanbul" comunque "ovunque serva" recarsi per cercare di riannodare i fili del dialogo tra le parti coinvolte nel conflitto in Ucraina. "Io a Mosca? La pace merita l'impegno e lo sforzo di tutti. Ci sto lavorando, se fosse utile e possibile sarei disponibile", conferma lo stesso Salvini al termine di un comizio a Como. Ancora oscuri termini e dettagli della trasferta così come gli incontri che potrebbe fare.

Certamente non pare un caso che la missione sia stata fatta trapelare IL giorno dopo la telefonata di Mario Draghi e Vladimir Putin, come se Il capo della Lega attendesse una sorta di 'lasciapassare'. In ogni modo, da via Bellerio in serata si prende tempo e si parla di viaggio "possibile". Qualora l'eventualità diventasse più concreta, Salvini informerò il presidente Draghi e ne parlerà con i vertici della Lega, si sottolinea. Altrettanto certo è che Silvio Berlusconi, un tempo legato da uno stretto rapporto di amicizia con Putin, non avrebbe avuto alcun ruolo nell'organizzazione di questa trasferta. D'altronde, il Cavaliere non avrebbe certo bisogno di ambasciatori con Putin o con ol governo russo.

Ma come scrive Repubblica si registra forte gelo a Palazzo Chigi e anche al Colle per l'iniziativa del leader della Lega. "Il premier Mario Draghi non ne sapeva nulla. Luigi Di Maio lo ha appreso dai media. Non ne erano al corrente nemmeno i ministri leghisti. Salvini non ha avvisato neanche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella", spiega Repubblica, secondo cui l'obiettivo sarebbe quello di inserirsi nella mediazione che Palazzo Chigi "sta portando avanti sul grano: è di ieri la telefonata tra Draghi e il premier ucraino Zelensky. Salvini vuole portare avanti una sua iniziativa". Con il timore, riportato sempre da Repubblica, che il negoziato possa improvvisamente complicarsi.

