Bimbo cade in un condotto fognario: uno sciacquone di troppo ha rischiato di

Bimbo cade nella fognatura: vivo per miracolo

Poteva essere una tragedia. Nel Kent, una madre terrorizzata ha rivelato che "non si riprenderà mai mentalmente" dopo aver visto il suo bambino di 18 mesi cadere da un'altezza di un metro e mezzo in uno scarico delle acque reflue. Amy Blyth, 23 anni, stava passeggiando con suo figlio, Theo Prior, quando questo è stato inghiottito dallo scarico da un coperchio che si è capovolto e poi si è richiuso su di lui domenica pomeriggio.

Il filmato, catturato dalle telecamere a circuito chiuso da una casa vicina, ha mostrato il momento in cui la mamma, una personal trainer, è saltata nello scarico per salvare il bambino e lo ha rapidamente strappato da un fiume di rifiuti umani a Tenterden, nel Kent.

La madre si è quindi dovuta calare in un pertugio angusto per raggiungere il figlio piccolo che era caduto fino in fondo. Fortunatamente, è riuscita ad afferrarlo e tirarlo fuori, ma i suoi vestiti sono rimasti ricoperti di rifiuti umani. Descrivendo il momento da film horror, la Blyth ha detto: "Il mio primo pensiero è stato "Oh mio Dio, è morto". L'incidente è avvenuto su un marciapiede pubblico e da allora la Southern Water si è scusata con la famiglia e ha detto che stanno "prendendo la questione molto sul serio". Theo ora è a casa e sta bene, ma la signora Blyth si è lamentata con Southern Water e ha detto che "ha bisogno di risposte" poiché crede che il coperchio di scarico sia difettoso da tempo.

