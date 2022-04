Caso Resinovich, parla Sterpin: “Lilly non si è suicidata. Ci amavamo”

Liliana Resinovich, nuove testimonianze da Visentin: “Ci sentivamo e vedevamo sempre”

Claudio Sterpin, il presunto amante di Liliana Resinovich rompe il silenzio e racconta la sua versione dei fatti a Storie Italiane, programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. Sterpin rivela i dettagli della sua relazione con la Resinovich: “Ci sentivamo e ci vedevamo con Lilly anche più volte alla settimana. In ogni luogo in cui lei si recava con suo marito Sebastiano Visintin, faceva in modo di trovare i suoi dieci minuti, fingendo di interessarsi di un negozio al cui interno lui non entrava, per essere libera di chiamarmi o almeno inviarmi dei messaggi”.

Liliana, il marito respinge la versione di Sterpin. L’amante: “Visentin incoerente. Si metta d’accordo con il cervello”

A Mattino 5 Sebastiano Visintin respinge le dichiarazioni di Sterpin: “Quello che a me disturba di più è il fatto che lui non ha capito che Liliana non voleva lasciarmi, Liliana non sarebbe mai andato a vivere con lui” ma Sterpin rincara la dose nella puntata di Storie Italiane: “Chiaramente non ho prove o filmati di quello che succedeva tra noi, ma mai avrei pensato che potessero servire, a fronte di quello che è accaduto a Liliana”.

Nel prosieguo di Storie Italiane, Sterpin evidenzia alcune incongruenze nelle affermazioni del marito della donna: “Sebastiano in questi mesi ha detto tutto e il contrario di tutto: addirittura, nell’ultima telefonata tra me e Lilly, a suo dire io l’avrei terrorizzata e lei sarebbe corsa a suicidarsi. L’ha dichiarato lui pochi giorni fa: si metta d’accordo con il suo cervello”.

Caso Resinovich, Sterpin: “Lilly non si è suicidata. Ci amavamo”. L’affondo sul legame con Visentin: “Rapporti tesi fra i due”

Nel corso del programma condotto da Eleonora Daniele, Sterpin ha messo in evidenza le crepe nella relazione tra la Resinovich e il marito, descrivendo i loro rapporti “prima tesi e poi rotti”. La svolta a settembre: “Lei ha cambiato completamente modo di pensare nei miei confronti, quando è venuta per la prima volta in casa mia. Subito dopo io sono cambiato verso di lei e lì si è riacceso l’amore vero”.

Che cosa è successo a Liliana? Sterpin nega fermamente la pista del suicidio: “Liliana non si è suicidata, punto. Chi lo dice? Lo so io, perché non è possibile che lei si comporti in quella maniera con tutte le persone a lei care, mettendo in piedi un suicidio” Nella mente dell’uomo si fa largo un’ipotesi ben più oscura che cambierebbe le carte in tavola: “In quel boschetto dove è stata ritrovata, poi, ci sono topi e cani randagi ed è impensabile che sia rimasta lì sin dall’inizio”.

