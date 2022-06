Femmincidio, uccide con 40 coltellate la moglie e poi fugge nei campi

Femminicidio a Codroipo, 40 coltellate fatali alla moglie: ritrovato in stato confusionale nei campi friulani

La quarantenne Elisabetta Molaro, stava rientrando a casa dopo una serata tra amiche quando ha trovato ad aspettarla il marito, Paolo Castellan, 45 anni. All’improvviso la lite e l’escalation violenta: 40 coltellate fatali per la donna. Ennesimo femminicidio, questa volta a Codroipo, in Friuli - Venezia Giulia. Nella stanza accanto, completamente ignari della violenza in atto, dormivano i figli della coppia. I bimbi ora sono stati affidati alle cure amorevoli dei nonni.

L’uomo, dopo aver affondato la lama con così tanta efferatezza nel corpo della donna, si è dato alla fuga. Ritrovato in stato confusionale dai militari, con indosso ancora gli abiti sporchi di sangue, l’uomo è stato portato in ospedale e al momento è in stato di fermo. S’indagano le ragioni nascoste dietro a così tanta brutalità e violenza, un dato emerge: la coppia era in fase di separazione.

