Vectra AI è tra le aziende della classifica Forbes AI 50

Vectra AI inserita nella classifica Forbes AI 50: il riconoscimento premia i vendor all’avanguardia nell’applicazione delle tecnologie di AI

Vectra AI, leader nel rilevamento e nella risoluzione delle minacce informatiche AI-driven per imprese ibride e multi-cloud, è stata inserita da Forbes nella classifica Forbes AI 50. La lista riconosce le aziende all'avanguardia nell'applicazione dell'Intelligenza Artificiale (AI) per rispondere a problematiche complesse e reali. La prima classifica di questo tipo è stata pubblicata nel 2019 e nel 2023 anche le startup hanno potuto fare richiesta di inclusione nella lista.

"Siamo orgogliosi che Vectra AI faccia parte della classifica Forbes AI 50 2023 e che sia stata riconosciuta tra le più promettenti applicazioni aziendali dell'intelligenza artificiale al mondo”, ha dichiarato Hitesh Sheth, CEO di Vectra AI. “Grazie alla nostra Attack Signal Intelligence basata sull'intelligenza artificiale, le nostre soluzioni prevengono gli attacchi informatici moderni più avanzati ed evasivi. Le organizzazioni di tutto il mondo si affidano alla nostra piattaforma e ai servizi per contrastare ransomware, compromissione della supply chain, furto di identità, minacce persistenti avanzate e altro ancora. L’inserimento di Vectra nella classifica Forbes AI 50 è un esempio evidente e concreto della potenza dell’AI nella cybersecurity," prosegue Sheth. "Questa lista riconosce il continuo impegno e la dedizione del nostro team di ricerca e sviluppo nel continuare a testare nuove possibili applicazioni dell’AI come risposta alle sfide di cybersecurity".

OpenAI e Databricks sono solo alcune delle aziende annoverate insieme a Vectra AI nella lista: ognuna di esse sta contribuendo a cambiare le regole del gioco, trasformando un settore. Le aziende sono state selezionate da una giuria indipendente con un’ampia esperienza nel campo dell'AI, tenendo conto di fattori quali il fatturato e il tasso di crescita, il loro assessment, la qualità personale e la consistenza delle loro capacità di AI.

La piattaforma di rilevamento e risposta alle minacce di Vectra AI utilizza l'Attack Signal Intelligence che sfrutta l'intelligenza artificiale e la scienza dei dati per consentire ai team del Security Operations Centre (SOC) di rilevare e rispondere automaticamente alle minacce informatiche in tempo reale, consentendo alle organizzazioni di anticipare gli attacchi e proteggere le proprie risorse critiche. La soluzione Vectra AI viene scelta da molte delle organizzazioni più grandi e attente alla sicurezza nel mondo, tra cui le aziende Fortune 500 e le agenzie governative.

"L'intelligenza artificiale è uno strumento fondamentale per rafforzare le difese di sicurezza informatica e Vectra AI ne è un esempio significativo”, ha sottolineato Willem Hendrickx, Chief Revenue Officer di Vectra AI. “La nostra tecnologia ha il potere di trasformare il modo in cui le aziende raggiungono la resilienza, fornendo capacità complete di rilevamento e risposta alle minacce. Il futuro dell'AI è entusiasmante e noi continueremo a sviluppare soluzioni di cybersecurity innovative ed evolute per assicurare la migliore Attack Signal Intelligence," conclude Hendrickx. "Il costante impegno nel proteggere i nostri clienti si avvale anche della sempre più stretta collaborazione con altre aziende di cybersecurity per offrire soluzioni integrate, efficaci ed efficienti che migliorino le operazioni di sicurezza delle imprese".