Pensioni quota 41, tutte le ultime notizie: pronta la riforma anti-Fornero

Pensioni news oggi 29 maggio 2022, ultime notizie sulla riforma e su quota 41: ecco come funziona

Dal 2023 pensionamento al raggiungimento dei 41 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica. È questa la riforma a cui sta lavorando la maggioranza. Il nuovo progetto di riforma delle pensioni anti-Fornero è stato ribattezzato quota 41.

Pensioni news, in scadenza quota 102

Le prossime politiche sono vicine e il governo sta valutando se sia il caso di mettere mano alle pensioni o di lasciare la patata bollente a chi verrà dopo. Ma c’è chi come la Lega spinge per far scattare già dall'inizio del 2023 il nuovo sistema pensionistico quota 41, quando quota 102 scadrà. Il sistema prevede di l’uscita per tutti al raggiungimento del quarantunesimo anno di contribuzione a prescindere dalla soglia anagrafica.

Pensioni news, quota 42: per quali categorie è prevista

Questa opzione è già prevista per alcune tipologie di lavoratori, come i “precoci” e quelli impegnati in attività usuranti. Estendere questo sistema a tutti i “pensionabili” però potrebbe essere oneroso e pesante per i conti pubblici. Secondo le simulazioni dell'Inps servirebbero oltre 4 miliardi nel primo anno per arrivare a più di 9 miliardi dopo 10 anni.

Pensioni news: Salvini, obiettivo quota 41, no ritorno a Fornero

"Il primo gennaio dell'anno prossimo, se il Parlamento non approva nulla di diverso, rientra in vigore la legge Fornero, che significa andare in pensione a 67 anni. SU questo non facciamo sconti a nessuno, l'obiettivo e' arrivare a quota 41. Impediremo con ogni mezzo necessario il ritorno alla legge Fornero". È la posizione del segretario della Lega, Matteo Salvini.

Pensioni news, Tajani, quota 100 non ci affascina, meglio 104

"Quota 100 a noi non ci affascinava, meglio allora quota 104 ma credo che si debba dare vita ad un riforma che tuteli i lavori ultrasessantenni ma anche i lavoratori giovani. Dobbiamo avere un sistema pensionistico che tuteli i giovani". La posizione Antonio Tajani e Forza Italia.

Pensioni news, Sbarra a Orlando: riaprire subito tavolo politico

"Il ministro Orlando riapra subito il tavolo politico per cambiare il sistema pensionistico. Dobbiamo riprenderlo, basta con i tavoli tecnici". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, ribadendo la volonta' di iniziare "a stringere per arrivare a soluzioni concertate, condivise per spezzare le rigidita' della legge Fornero".

