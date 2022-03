Telepass fa shopping in Francia, acquisito il leader dei pedaggi Eurotoll

Telepass, l'operazione è stata effettuata congiuntamente a Fai Service, partner globale per le aziende di autotrasporto

Telepass fa shopping in Francia: l'azienda italiana ha raggiunto con il gruppo Abertis un accordo per l'acquisto del 100% della società francese Eurotoll. La formalizzazione dell'intesa, riferisce una nota, avviene a valle della presentazione di un'offerta vincolante che è stata accettata da Abertis che aveva lanciato un processo competitivo negli scorsi mesi. Con questa operazione Telepass rafforza ulteriormente la propria posizione di leadership nel mercato europeo dei servizi di pedaggio per i mezzi pesanti. L'operazione è stata effettuata congiuntamente a Fai Service, partner globale per le aziende di autotrasporto.

Dal 2006, spiega il comunicato, Eurotoll fornisce soluzioni di pedaggio elettronico che permettono ai trasportatori di circolare liberamente in Europa, come autostrade, ponti, tunnel, parcheggi per camion. Emittente autorizzata in Francia, Belgio e Austria, Eurotoll ha progressivamente esteso la propria copertura geografica in 16 paesi europei, Italia compresa, attraverso un network di oltre 92mila chilometri di strade a pagamento, 10 mila clienti attivi e la gestione di oltre 150mila on board unit satellitari.

"Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo accordo, che ci consente di consolidare la nostra leadership nel business del trasporto merci e dell'intermodalita', un comparto a cui e' sempre piu' riconosciuta una dimensione strategica per l'intera economia internazionale come e' emerso chiaramente anche durante le prime fasi della pandemia", afferma Gabriele Benedetto, amministratore delegato di Telepass. "Con questa operazione iniziamo a focalizzarci maggiormente sul nostro posizionamento europeo che rimane una delle nostre priorita' strategiche. Ora lo potremo fare anche grazie alla valorizzazione dell'esperienza maturata nel settore da Eurotoll e dalle sue persone", aggiunge Benedetto.

Nell'operazione, Telepass è stata assistita da Santander Cib e da Ey Studio Legale Tributario (Roma) per gli aspetti legali e contrattuali. Mentre gli aspetti antitrust dell'operazione sono seguiti da Ey Law Paris congiuntamente allo Studio Chiomenti. Il perfezionamento dell'operazione avverra' a valle degli iter procedurali previsti dalla normativa vigente.

