adjinn Italia: Alberto Dal Sasso diventa Managing Partner

adjinn punta sull'Italia: Alberto Dal Sasso fa il suo ingresso in qualità di Managing Partner

adjinn, multinazionale indipendente che offre servizi di digital advertising measurement e benchmarking data, fondata nel 2015, presente in 33 paesi nel mondo, scommette sull’Italia e si avvarrà di Alberto Dal Sasso in qualità di Managing Partner. Dal Sasso è manager di riferimento nel mercato italiano della pubblicità, con 30 anni di esperienza nel settore dell'advertising in Italia ed in Europa, con un passato in aziende multinazionali, past President di IAA - International Advertising Association Italy e docente di Brand Management all'Università La Sapienza di Roma.

"Avere Alberto onboard, con le sue profonde competenze e grande esperienza specifica in materia di misurazione e valutazione dell’advertising, nonché riconosciuto e apprezzato manager in Italia come in Spagna, siamo sicuri", afferma Giancarlo Giansante CEO e co-fondatore di adjinn, "ci darà un boost non solo a livello locale, ma contribuirà alla nostra crescita, già peraltro rapida, a livello globale".

"Sono contento di mettere a disposizione di un'azienda giovane e tecnologicamente innovativa la mia esperienza professionale. L'offerta mediatica oggi è digitale per tutti i mezzi, senza distinzione e la CTV, insieme all'audio digitale sono solo l'ultima conferma. Credo fermamente che in quel campo, aziende e marketeers abbiano bisogno di un supporto di qualitàche trovo nell’esperienza adjinn", ha commentato Alberto dal Sasso, da oggi Managing Partner di adjinn in Italia. "Non a caso l’azienda fondata da Giancarlo, e formata da tecnici e manager provenienti dalle grandi multinazionali del settore, sta crescendo tantissimo avendo, con largo anticipo, intuito il bisogno di aziende e pianificatori pubblicitari di poter puntualmente a misurare i propri investimenti digitali, soprattutto in un’ottica di migliori performances delle campagne e ottimizzazione del budget".

adjinn, il cui headquarter è a Madrid, dispone di una tecnologia proprietaria di tracciamento basata su intelligenza artificiale e machine learning che consente un monitoraggio puntuale e completo dell'attività pubblicitaria digitale di qualsiasi brand, su scala globale e/o locale, in modo semplice, veloce e intuitivamente fruibile. Supportare l'ecosistema pubblicitario digitale (aziende, editori, agenzie, centri media) nel monitorare, pianificare e ottimizzare la comunicazione pubblicitaria è la mission dell’azienda.