Mondial de l'Automobile 2024: il ritorno dei grandi marchi e le novità in anteprima mondiale

La 90ª edizione del Mondial de l'Automobile 2024 si preannuncia ricca di sorprese e innovazioni.

Dopo un periodo di ripresa post-pandemia, l’evento tornerà in grande stile dal 14 al 20 ottobre presso il centro espositivo della Porte de Versailles. Con la presenza confermata di ben 48 marchi, inclusi nomi che mancavano da anni, il salone parigino si prepara a stupire con una serie di novità che saranno svelate in anteprima mondiale.

Tante novita per i marchi francesi

I brand francesi si presenteranno con una ricca gamma di novità. Renault sarà uno dei protagonisti principali, con un'ampia esposizione che includerà la tanto attesa Renault 5 E-Tech e il SUV Rafale. Tuttavia, il vero gioiello sarà la Renault 4 E-Tech, che verrà presentata in anteprima mondiale, con la promessa di rilanciare un’icona della storia automobilistica. Anche la divisione veicoli commerciali di Renault avrà il suo spazio, con la versione a idrogeno del nuovo Master e il concept Estafette.

Dacia, il marchio rumeno che continua a guadagnare popolarità, concentrerà l’attenzione sul suo SUV di punta, il Bigsterun modello che si preannuncia come un punto di svolta per il marchio. Alpine, invece, sorprenderà i visitatori con la sua nuova showcar A390_β, un modello che incarna il futuro sportivo del brand. Mobilize, la divisione di mobilità del gruppo Renault, esporrà le versioni di serie dei veicoli urbani Mobilize Duo e Bento.

Le Novità di Stellantis e il Debutto di Leapmotor

Sebbene Stellantis si presenterà con solo quattro dei suoi 15 marchi, le novità saranno comunque degne di nota. Citroën torna in grande stile dopo l’assenza nel 2022, presentando le nuove generazioni di C3 e C3 Aircross, oltre alle versioni restyling di C4 e C4X. Peugeot svelerà la versione elettrica della e-408, insieme ai nuovi SUV 3008 e 5008.

Alfa Romeo, pur con una presenza più discreta, porterà la nuova Alfa Romeo Junior, disponibile sia in versione elettrica che micro-ibrida. Ma l'attenzione si concentrerà su Leapmotor, il nuovo arrivato nella galassia Stellantis. Il marchio cinese Leapmotor presenterà la city car T03, il SUV C10 e, soprattutto, il B10, che promette di competere con la Renault Scenic E-Tech e la Peugeot e-3008.

Il Ritorno dei Tedeschi

Dopo un'assenza all'edizione del 2022, BMW torna con forza, presentando in anteprima mondiale la nuova M5 Touring. Accanto a questa, i visitatori potranno ammirare le ultime versioni della Serie 1 e della X3. Anche MINI sarà presente, con il crossover elettrico Aceman e i modelli Cooper SE e Countryman SE, che rappresentano il futuro del marchio.

Volkswagen, leader europeo, non sarà da meno. Il suo nuovo SUV a sette posti, il Tayron, sarà presentato in anteprima mondiale. Altri modelli degni di nota includono la Golf restyling, l’ID 7 Tourer e l’ID GTI Concept. Anche la divisione veicoli commerciali di Volkswagen esporrà i suoi modelli di punta, come la California, l'ID Buzz GTX e la nuova Caravelle. Audi e Škoda completeranno il quadro tedesco, con modelli come la A6 e-tron, la Q6 e-tron e la Škoda Elroq.

L'Ascesa dei Cinesi

I marchi cinesi continuano a consolidare la loro presenza nel mercato europeo, e al Mondial de l'Automobile 2024 faranno la loro parte. BYD tornerà dopo il successo del 2022, portando un nuovo modello inedito in Europa e il marchio di lusso Yangwang. Xpeng farà il suo debutto con il SUV elettrico G6, destinato a competere con la Tesla Model Y. Anche Hongqi sarà presente, con i modelli elettrici EH7 ed E-HS7, insieme agli iconici E-HS9 e Guoya.

Altri marchi cinesi, come GAC e Skyworth, sfrutteranno l'occasione per lanciarsi nel mercato francese. Skyworth esporrà il SUV Model K e la berlina premium Skyhome, entrambi elettrici. Maxus, specializzato in veicoli commerciali, presenterà la sua gamma elettrica, compreso il pick-up e-Terron, in arrivo a fine anno.

Le Proposte Americane e il Continente Asiatico

Dal continente asiatico, Kia rappresenterà la Corea del Sud, con la presentazione della nuova EV3 e la versione restyling della EV6. Oltre a Kia, il continente americano vedrà la partecipazione di Ford, Cadillac e Tesla. Ford esporrà un’ampia gamma di modelli, tra cui il nuovo Capri e il pick-up Ranger PHEV. Cadillac segnerà il suo ritorno in Europa con due SUV elettrici, l'Optiq e il Lyriq. Tesla, infine, catturerà l'attenzione con il suo Cybertruck, un veicolo che promette di rivoluzionare il segmento dei pick-up elettrici.

Un appuntamento imperdibile

Il Mondial de l'Automobile 2024 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di automobili e per gli addetti ai lavori. Con una vasta gamma di novità, dai veicoli elettrici ai SUV, passando per city car e veicoli commerciali, l'evento offrirà uno sguardo sul futuro della mobilità e sulle strategie dei costruttori per i prossimi anni.