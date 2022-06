Compleanni oggi: i compleanni VIP del 15 giugno 2022

Tutti i compleanni di oggi 15 giugno 2022

Oggi 15 giugno sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Valeria Morosini

Nata a Fano il 15 giugno 1974, oggi compie 48 anni

Valeria Morosini è un'attrice di teatro, cinema e televisione diventata nota al grande pubblico per il ruolo di Emma Contini nella soap Un posto al sole su Rai3

Andrea Pamparana

Nato a Milano il 15 giugno 1953, oggi compie 69 anni

Andrea Pamparana è un giornalista che come caporedattore al TG5 ha seguito tutta la vicenda Tangetopoli, dando la notizia dell'ordine di custodia cautelare a Marcello Dell'Utri, oltre che scrittore e conduttore radiofonico. Attualmente è il vicedirettore del TG5.

Courtney Cox

Nata a Birmingham il 15 giugno 1964, oggi compie 58 anni

Courteney Bass Cox è un'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense. E' celebre soprattutto per il ruolo di Monica Geller nella sitcom Friends e quello di Gale Weathers nella saga horror di Scream di Wes Craven. Tra il 1999 e il 2010 ha aggiunto al suo cognome quello del marito di all'ora, David Arquette, da cui ha divorziato ufficialmente nel 2013. E' tornata sulla ribalta in tempi recenti con la serie Cougar Town per cui è stata nominata a un Golden Globe.

Xi Jinping

Nato a Pechino il 15 giugno 1953, oggi compie 69 anni

Xi Kinping è un politico e militare cinese e attuale segretario generale del Partito Comunista Cinese (PCC). Dal 2012 è presidente della Commissione militare centrale (CMC) dall'anno successivo ricopre il ruolo di presidente della Repubblica Popolare Cinese (RPC)

Filippo Tortu

Nato a Milano il 15 giugno 1998, oggi compie 24 anni

Filippo Tortu è un velocista e campione olimpico della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020 in cui è stato stabilito l'attuale record italiano di specialità. E' stato il primo italiano a scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri piani al Meeting di Madrid del 2018. In quell'occasione stabilì il record italiano di specialità poi battuto da Marcell Jacobs.

