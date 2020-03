Italia-Cina, un anno di Via della Seta tra porti, 5G, retromarce e coronavirus

La Nuova Via della Seta compie un anno. Il 23 marzo 2019 si scriveva una pagina storica delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, con il governo gialloverde, quello "del cambiamento", che firmava il memorandum di adesione alla Belt and Road Initiative di Pechino. Una firma arrivata a Roma, durante una visita di Stato del presidente Xi Jinping, e fortemente voluta dall'allora ministro dello Sviluppo Economico e leader politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, e avvenuta anche grazie alla regia dell'ex sottosegretario della Lega Michele Geraci.

In un anno è cambiato tutto. E' cambiato il mondo, con l'emergenza coronavirus che, oltre a segnare quel 2020 che avrebbe dovuto essere l'anno del turismo e della cultuta Italia-Cina (al termine del quale è prevista la visita del presidente Sergio Mattarella in Cina), sta modificando e modificherà le nostre abitudini di vita e gli scenari geopolitici globali. Un'emergenza partita proprio dalla Cina, da Wuhan, e da cui ora Pechino sta provando a uscire per prima, lanciando una "Via della Seta sanitaria" per aiutare i paesi più colpiti e per aumentare il proprio soft power. A partire, ancora una volta. dall'Italia, che fa così segnare il terzo primato consecutivo tra i paesi europei e del G7: prima a entrare nella Belt and Road, prima a bloccare i collegamenti aerei con la Cina nelle prime fasi della crisi (quando si parlava ancora di "virus cinese"), prima a ricevere gli aiuti sanitari (alcuni donati, altri venduti).

Di Maio e Xi Jinping a Shanghai lo scorso novembre

In mezzo a questi due punti cardinali, tanti (forse troppi), segnali discordanti e discontinuità. Il governo gialloverde ha lasciato posto a quello giallorosso, le pressioni di Washington hanno portato a una retromarcia su diversi dossier della cooperazione con Pechino, dalle telecomunicazioni all'aerospazio fino alla proprietà intellettuale. Abbiamo continuato a ripetere (e ancora di recente si è ripetuto), che l'Italia non ha mai cambiato e non cambierà il suo posizionamento geopolitico, sostenendo che l'adesione alla Belt and Road rappresenti un fatto esclusivamente commerciale.

In realtà, l'endorsement italiano ha prima di tutto un valore simbolico per la Cina. Non solo l'Italia è stato il primo paese del G7 ad aderire al colossale progetto di Pechino, ma ne rappresenta anche un fiore all'occhiello dal punto di vista "storico". E' quell'anello di congiunzione tra il mito dell'antica Via della Seta e quello del nuovo "sogno cinese". Un sogno che arriva dopo aver mandato finalmente in archivio il "secolo dell'umiliazione". Non a caso tra gli accordi bilaterali sottoscritti con l'Italia quello ad aver ricevuto maggiore attenzione sui media cinesi è stato quello sulla restituzione di 796 reperti archeologici. La storia, il mito, tornano a casa, a simboleggiare il passaggio di consegne tra occidente e oriente.

L'Italia sembra essere finita, più o meno inconsapevolmente, all'interno della sfida tra le due superpotenze, Stati Uniti e Cina. Una sfida che non sembra arrestarsi neppure di fronte alla pandemia, dalla quale uscirà un mondo nei quali i rapporti di forza (e il ruolo dell'Italia) potrebbero essere diversi.

Nell'occasione dell'anniversario della firma, Affaritaliani.it propone qui di seguito una cronologia (parziale) di approfondimenti sulla Belt and Road e sui rapporti tra Italia e Cina.

